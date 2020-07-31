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Курьезный гол украинского футболиста в пустые ворота в Латвии

Курьезный гол украинского футболиста в пустые ворота в Латвии

Вероятно, это был самый легкий по исполнению гол украинского нападающего футбольного клуба "Рига" Романа Дебелко.

В 11-м туре чемпионата Латвии по футболу "Рига" принимала команду "Спартакс" из Юрмалы.

На 80-й минуте матча гол Дебелко установил окончательный итог матче - 4:2 в пользу "Риги". При этом гол был забит при курьезных обстоятельствах: защитник и вратарь "Сппртакса", идя на мяч, столкнулись, после чего мяч прикатился к Дебелко, и то направил его в пустые ворота.

Ниже, в видеообзоре матча, этот гол на 4:35.

Остается еще добавить, что ФК "Рига", имея 30 очков после 11-ти туров, является лидером чемпионата Латвии по футболу.


Агентство Телевидения Новости

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