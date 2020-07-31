Предприниматели сообщают о подготовке силового сценария "Барабашово"

Предприниматели проверяют информацию о подготовке городской властью силового сценария захвата ТЦ "Барабашово".

Об этом сообщает Depo. Харьков со ссылкой на пресс-службу торгового центра «Барабашово».

По информации пресс-службы, сегодня состоялась неудачная попытка одного из коммунальных предприятий начать незаконные работы на "Авторынке" ТЦ "Барабашово" - крупнейшей торговой площадке по продаже автомобилей в Харькове. Около 8:00 на территорию "Авторынка" подъехали две машины с бурильными установками. Одновременно с этим на место прибыл директор одного из предприятий.

"Подтвердить законность работ чиновник ни контролерам, ни прибывшим на место юристам не смог, однако требовал, чтобы техника проехала на территорию" Авторынка ". Коммунальщики так и не предъявили разрешение на проведение работ и другие необходимые документы. После отказа контролеров торгового центра пропустить технику без необходимых документов, на место был вызван наряд полиции. Примечательно, что машины с бурильными установками охраняли люди спортивного телосложения в масках и черной форме с символикой частной охранной фирмы ", - отметили в пресс-службе.

На просьбу предоставить служебные удостоверения, как предусматривает действующее законодательство, охранники машин ответили отказом. Не смогли этого добиться и представители полиции. После провала попытки завести на территорию торгового центра технику, сотрудники предприятия дали команду отвести автомобили с бурильными установками.

Однако, по информации предпринимателей, сейчас "формируются отряды бойцов для силового обеспечения незаконных действий чиновников".

"Есть информация, что уже более 150 молодых людей готовы устраивать на территории торгового центра беспорядки и другие противоправные действия. Мы в очередной раз не позволили сегодня коммунальщикам реализовать планы по рейдерскому захвату "Барабашово ". Но с каждым разом их действия становятся все более дерзкими, с их стороны уже даже нет попыток действовать в рамках закона. Отсутствие документов теперь сопровождается привлечением наемников, бойцов охранных агентств. А теперь, как нам стало известно, и вовсе хотят нанять спортсменов, сколотить из них боевые бригады. Причины истерики городских властей понятны: если раньше на кону стояло лишь устранение бизнес-конкурентов и попытки отжать прибыльный бизнес, то сегодня главным вопросом становится устранение политических конкурентов на предстоящих местных выборах. Предприниматели не допустят подобных действий на «Барабашово». Мы не раз уже доказали, что умеем защитить себя " , - прокомментировали ситуацию предприниматели «Барабашово».

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