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Первые выходные августа будут теплыми: прогноз погоды

Первые выходные августа будут теплыми: прогноз погоды

Прогноз погоды в Харькове на 1-2 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, без осадков, ветер - 5-10 м/с. Температура воздуха ночью - 12-14 градусов выше нуля, днем - 23-25.

В воскресенье - переменная облачность, ветер - 5-10 м/с, температура воздуха ночью - 13-15 градусов, днем - 22-24.

Агентство Телевидения Новости

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