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Бывший футболист киевского "Динамо" получил красную карточку через три минуты после выхода на поле

Бывший футболист киевского Динамо получил красную карточку через три минуты после выхода на поле

В прошлом футболист киевского "Динамо" оконфузился в своем дебютном матче за китайский "Шаньдун Лунэн".

Кадар вышел на замену на 67-й минуте матча 2-го тура чемпионата Китая между командами "Цзяньсу Сунин" и "Шаньдун Лунэн".

А на 70-й минте Кадар уже был удален с поля, получив прямую красную карточку за грубый фол.

На исход матча трехминутное пребывание Кадара на поле не повлияло. Поединок завершился вничью - 0:0.


Агентство Телевидения Новости

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