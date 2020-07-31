Новая волна противостояний на рынке «Барабашово». За кем остался сегодняшний раунд?

8 утра. К авторынку ТЦ «Барабашово» подъезжает несколько машин с бурильными установками. Руководит процессом директор КП «Городской торговый рынок», по словам которого, идет разработка проекта рынка, поэтому им необходимо провести геологические работы. Но вот технику и работников на торговую площадку по продаже автомобилей не пропустили. Коммунальщики вызвали полицию и написали заявление о препятствовании деятельности КП.

Александр Молчанов, директор КП «Городской торговый рынок»:

Все документы у меня для того, чтобы зайти на територию, все документы в порядке для того, чтобы розпочати роботи. Я являюсь директором комунального предприятия. Міська рада виділила 18.12 сесієй міськради землю в постоянное пользование, в постійне користування - це є одна із форм власності. Тому на данний час, я не розумію, чому я не можу знаходитися на своїй земельній ділянкі, яка ззовні огороджена цілком і повністю.

Перевірили ви у комунального підприємства документи, чи має право воно зайти на територію. Це ж також у вашій компетенції. - Наразі триває судовий розгляд щодо передачі земельної ділянки у власність міської ради - це зі слів представників ринку «Барабашово». Більше по даному факту додати нічого не можу.

Действительно сейчас идет рассмотрение в хозяйственном суда Харькова, говорит адвокат Олег Атисков, о том кому по закону должен принадлежать данный участок, поэтому работы на нем проводиться не должны.

Олег Атисков, адвокат:

В разі винесення на користь нашого підприємства рішення будуть скасовані рішення Харківської міської ради та відповідно рішення, яким було виділено земельну ділянку у користування. А відповідно такі дії, які б проводилися б комунальним підприємством, будуть незаконними.

Между тем, машины с бурильными установками бдительно охраняют мужчины спортивного телосложения в черной форме. Удостоверение свое они не показали, как того требует закон, ни журналистам, ни полиции. Впрочем, и в КП, и в охранном агентстве подтвердили - мужчин наняли, чтобы охранять коммунальную технику.

- Вы видите, сколько тут камер работает. Он не хочет свои личные данные. - Не мають при собі посвідчення. - Ну, или не хотят его предъявлять. - Не мають. - Или не хотят его предъявлять.

Завести технику на территорию торгового центра, сотрудники коммунального предприятия не смогли.

Анатолий Ряснянский, ОО «Громадський сектор»:

Рішення міськради - це всього лише рішення. Ділянка,вона являється власністю територіальної громади міста Харкова, власники цієї землі - якісь бажають, якісь не бажають, у них потрібно запитати.

Ирина Денисова, предприниматель:

Городские власти привыкли действовать почти по закону, их не останавливает ничего.

Между тем, администрация ТЦ проверяет информацию о вероятной подготовке силовых беспорядков на рынке, а сегодняшние действия - считают очередной попыткой рейдерского захвата.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ «Барабашово»:

Є інформація. Ще раз повторюся: ми її перевіряємо. Півтори сотні, півтори-дві сотні молодиків збираються для того, щоб силоміць забезпечити незаконні дії комунальників на території торгівельного центру. Як їх називають в народі – «тітушки»

Предприниматели переживают и относительно вероятности новых нападений на предпринимателей, как это было у места, где начали строить дорогу, которая должна пройти через рынок. Подчеркивают - будут защищать себя только в правовом поле. В СМИ же появилась информация, что народный депутат Александр Фельдман подал президенту Владимиру Зеленскому и силовикам открытое письмо по поводу угроз, которые он получает из-за рынка «Барабашово».

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