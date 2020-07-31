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Харьковский футболист - лидер атак "Мариуполя", покинул клуб

Харьковский футболист - лидер атак Мариуполя, покинул клуб

34-летний харьковский форвард Руслан Фомин больше не футболист "Мариуполя".

У Фомина истек срок действия контракта с "Мариуполем", и клуб не стал его продлевать, сообщил официальный сайт "Мариуполя".

Фомин с перерывами выступал за мариупольскую команду с 2011 года. Руслан в 105 матчах за "Мариуоль" в элитном дивизионе забил 25 мячей. Также в активе 34-летнего нападающего 2 гола в квалификации Лиги Европы (4 матча) и 9 мячей (20 игр) в Первой лиге за азовцев.

 

Агентство Телевидения Новости

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