Харьковский футболист - лидер атак "Мариуполя", покинул клуб

34-летний харьковский форвард Руслан Фомин больше не футболист "Мариуполя".

У Фомина истек срок действия контракта с "Мариуполем", и клуб не стал его продлевать, сообщил официальный сайт "Мариуполя".

Фомин с перерывами выступал за мариупольскую команду с 2011 года. Руслан в 105 матчах за "Мариуоль" в элитном дивизионе забил 25 мячей. Также в активе 34-летнего нападающего 2 гола в квалификации Лиги Европы (4 матча) и 9 мячей (20 игр) в Первой лиге за азовцев.

Агентство Телевидения Новости