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Украину поделили на четыре карантинные зоны: что это означает?

Украину поделили на четыре карантинные зоны: что это означает?

Украину поделили на четыре карантинные зоны по уровню распространения COVID-19 - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную».

Соответствующее решение сегодня приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Решение комиссии вступит в силу с 3 августа, сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

«Красная» зона:

Луцк и Тернополь,Кицманский район Черновицкой области;

«Оранжевая» зона:

Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучацкий район Тернопольской области.

«Желтая» зона:

Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области, Нововолынск, Гороховский, Кверцивський, Гороховский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области, Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области, Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области, Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области, Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

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