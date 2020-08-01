В Украине за сутки снова зарегистрировано более 1 тыс. инфицированных COVID-19

За последние 24 часа в Украине обнаружили 1 172 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число больных выросло до 71 056 человек. Об этом свидетельствуют данные карты распространения инфекции от СНБО.

Известно, что за день также 556 пациентов выздоровели, а 16 — умерли от осложнений.

Всего с начала эпидемии 39 308 пациентов выздоровели, а 1 709 случаев стали летальными. Сейчас продолжают лечиться 30 039 человек.

Агентство Телевидения Новости