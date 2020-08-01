Где 1 августа нет воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ярославская, 9, ул. Огаревская, 16 (стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 01.08.20 г.

А также:

Киевский район:

пер. Шосткинский (ч/с), пер. Саперный (ч/с) до 20:00 01.08.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 130-а (п. №3, стояк) до 17:00 01.08.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №11, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №8, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34-б (п. №1, стояк) до 20:00 01.08.20 г.; ул. Познанская, 12 (п. №9, стояк) до 17:00 02.08.20 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 11 (п. №1, стояк), Салтовское шоссе, 242-б (стояк) до 20:00 01.08.20 г.

Основянский район:

ул. Ленкоранская (ч/с), ул. Мичурина (ч/с), ул. Борисоглебская (ч/с) до 20:00 01.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Рымарская, 22 (п. №2), ул. Новгородская, 8 (п. №6), пр. Победы, 56 (п. №3) до 17:00 01.08.20 г.; пр. Победы, 60 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №7, стояк), ул. Новопрудная, 9-а (стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 01.08.20 г.

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