В Харькове производили подделку продукции известного спортивного бренда

В Харькове разоблачили группу людей, которые наладили незаконное производство и оптовую продажу фальсифицированной продукции всемирно известных торговых марок.

Как вообщили в ГУНП Харьковской области, к ним обратились представители компании NIKE Innovate C.V. с заявлением о том, что они установили факт незаконного использования знака торговой марки «NIKE» для изготовления и реализации фальсификата.

Представители компании дали следствию показания о том, что 28-летняя гражданка Китая, которая живет в Харькове, через Интернет-магазин предлагает клиентам текстильные изделия, а именно спортивные костюмы, брюки, мастерка, шорты, маркированные словесными и изобразительными марками NIKE. При этом, было указано, что компания не предоставляла этой женщине права на использование собственных торговых марок.

Чтобы удостовериться в своих подозрениях, представитель компании заказал на сайте шорты NIKE. В качестве оплаты ему предложили различные способы, в том числе, перечислить деньги за товар на карточку одного из банков. Факт продажи фальсифицированной продукции был задокументирован работниками полиции.

Во время досудебного расследования установлены лица, причастные к совершению уголовного преступления. Ими оказались 28-летняя гражданка Китая, которая организовала и администрировала сайт по продаже товаров с незаконным использованием брендов, а также осуществляла реализацию фальсифицированной продукции на территории ТЦ «Барабашово». К незаконному бизнесу также оказался причастен 39-летний мужчина, руководитель цеха по производству спортивной одежды, а также 34-летний харьковчанин, который руководил работой цеха по производству шелкографии.

28 июля следователи правоохранители провели ряд обысков у фигурантов, во время которых обнаружили и изъяли около 2 тысяч единиц уже готового товара на сумму более 2 млн гривен. Кроме того, полицейские изъяли 11 станков для изготовления одежды, 77 швейных машин, около 70 матриц с логотипами, 150 ведер с краской, 160 рулонов ткани, выкройки и фурнитуру, компьютерное оборудование, записи «черной» бухгалтерии, документацию, разнообразное современное оборудование и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к противоправной деятельности. Согласно санкции статьи им грозит штраф от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости