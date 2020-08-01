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Полтавского автоугонщика нашли и застрелили

Полтавского автоугонщика нашли и застрелили

Полтавского террориста Романа Скрипника, которого разыскивали несколько дней, полиция нашла и ликвидировала. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

"В один из нежилых домов зашел капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром", - сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук. 

По данным полиции, преступника ликвидировали представители спецподразделения КОДР одним метким выстрелом. 

"Заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим. У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь...", - написал Геращенко.

Напомним, утром 23 июля в Полтаве полиция развернула спецоперацию по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Угнав автомобиль, мужчина, пытаясь избежать ответственности, угрожал работникам полиции гранатой. 

Взяв в заложники полковника полиции Виталия Шияна (начальник уголовного розыска предложил себя вместо подчиненного), он выехал за город. Потом отпустил его и прятался в лесу.

Агентство Телевидения Новости

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