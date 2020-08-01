Харьковская область вошла в «зеленую» зону карантина
Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 3 июля определила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19.
Харьковскую область отнесли к «зеленой» зоне карантина. Согласно постановлению Кабмина «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» зеленая зона предусматривает:
- пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
В ряде регионов Украины введены более жесткие ограничения. Так, в «красную» зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. Всего в «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны распространения коронавируса попали административно-территориальные единицы 8 областей Украины. Это касается Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей.
Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применяли такие показатели, как загруженность в больницах не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов - не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфицирования - не более 11 %, показатель динамики роста случаев инфицирования - не более 10%.
Зоны будут определять по пятницам, ознакомиться с эпидемической ситуацией в стране можно по ссылке.