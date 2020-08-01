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Коронавирус на Харьковщине: 86 новых случаев за сутки

Коронавирус на Харьковщине: 86 новых случаев за сутки

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса и 93 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего заболевших – 3 790, из которых 128 человек умерли, 2172 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 5538 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

3790 случая подтверждено;

1647 - опровергнуто;

101 - остаются под подозрением.

 

Агентство Телевидения Новости

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