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Коронавирус на Харьковщине: 86 новых случаев за сутки
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса и 93 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего заболевших – 3 790, из которых 128 человек умерли, 2172 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 5538 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
3790 случая подтверждено;
1647 - опровергнуто;
101 - остаются под подозрением.
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