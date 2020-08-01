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Убийство полтавского автоугонщика: в ГБР заявили о возможном превышении служебных полномочий

Убийство полтавского автоугонщика: в ГБР заявили о возможном превышении служебных полномочий

После убийства во время задержания полтавского террориста Романа Скрипника следователи ГБР начали расследование по факту возможного превышения служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший», — отмечается в сообщении ГБР.

В ЕРДР внесены сведения о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленном убийство.

 

Агентство Телевидения Новости

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