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Убийство полтавского автоугонщика: в ГБР заявили о возможном превышении служебных полномочий
После убийства во время задержания полтавского террориста Романа Скрипника следователи ГБР начали расследование по факту возможного превышения служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший», — отмечается в сообщении ГБР.
В ЕРДР внесены сведения о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленном убийство.
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