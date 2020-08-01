Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:40
Просмотров: 79

Придушив соперника, спортсмен набросился на рефери

Придушив соперника, спортсмен набросился на рефери

Вопиющий случай на турнире по смешанным единоборствам.

В Объединенных Арабских Эмиратах на турнире UAE Warriors 12 в поединке между местным бойцом Ахмедом Аль-Дармаки и Боганом Кириленко из Узбекистана Кириленко, попавшись на удушающий прием, поступчал по земле, обозначив тем самым, что сдается. Но Аль-Дармаки не стал ослаблять удушающий захват. Пришлось жестко вмешаться рефери - Макру Годдару и оттянуть арабского спортсмена.

После чего Аль-Дармаки попытался разобраться с рефери и схватил того за рубашку, правда, бить не стал.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 