Придушив соперника, спортсмен набросился на рефери

Вопиющий случай на турнире по смешанным единоборствам.

В Объединенных Арабских Эмиратах на турнире UAE Warriors 12 в поединке между местным бойцом Ахмедом Аль-Дармаки и Боганом Кириленко из Узбекистана Кириленко, попавшись на удушающий прием, поступчал по земле, обозначив тем самым, что сдается. Но Аль-Дармаки не стал ослаблять удушающий захват. Пришлось жестко вмешаться рефери - Макру Годдару и оттянуть арабского спортсмена.

После чего Аль-Дармаки попытался разобраться с рефери и схватил того за рубашку, правда, бить не стал.





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