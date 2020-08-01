Луцкий террорист объявил голодовку

Максим Кривош, который 21 июля в центре Луцка захватил в заложники пассажиров автобуса, объявил голодовку, протестуя против условий содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщает информационное агентство ВолиньPost со ссылкой на адвоката Сергея Тиможинского.

Как отмечается, Тиможинский сообщил, что Кривош решил голодать из-за нарушения его прав, в частности – из-за немотивированного, по его мнению, применения наручников.

«Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредств не применяли. Зато теперь наручники одевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как заключенного. Вместе с тем пока что нет решения суда, которым бы он был признан преступником», - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам адвоката, его подзащитному не дают сменную одежду, хотя она была среди изъятых при задержании вещей. Тиможинский добавил, что голодовку Кривош объявил еще 30 июля.

Между тем, в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО – и каких-либо жалоб от заключенного на режим или условия содержания не поступали.

Как сообщалось, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с водителем и 12 пассажирами. Злоумышленником оказался дважды судимый Максим Кривош. Он требовал, чтобы 24 человека, среди которых руководители правительства, парламента, судов, церквей, а также олигархи, выложили в сеть свои видео со словами "Я - террорист в законе". Также он настаивал, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". Свою акцию злоумышленник назвал "днем антисистемы".

Зеленский выполнил требование Кривоша. Около 22 часов заложники были освобождены, а террорист - задержан.

Кривошу выдвинули обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами), ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

23 июля Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал ему меру пресечения - два месяца содержания под стражей без права внесения залога.

Агентство Телевидения Новости