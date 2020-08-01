На Харьковщине пять лесхозов пострадали от черных лесорубов

Незаконные вырубки нанесли значительный ущерб пяти из девяти лесных хозяйств, которые действуют на Харьковщине. Об этом сказал начальник Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виталий Скляров.

«Отголоски масштабных порубок мы получаем даже сейчас, но это уже заканчивается. Самовольные порубки – действительно большая беда для всех настоящих лесоводов, и они были не только в Гутянском лесхозе, также они были и в Купянском, и в Красноградском, и в Октябрьском, и в Чугуево-Бабчанском лесхозах. Это те лесхозы, которые больше всего пострадали, по которым ведется работа для привлечения причастных к ответственности. Именно тех, кто руководили этими позорными поступками, а не тех, кто непосредственно выполняли приказы. Надеюсь, что тот материал, который мы соберем и передадим в правоохранительные органы, достигнет цели, и мы увидим результат, а не только разговоры», - рассказал Скляров.

В областном управлении констатируют, что больше всего пострадали дубовые леса, ведь там особо ценная древесина.

По данным Склярова, за год из-за незаконных вырубок привлекли к ответственности 95 работников государственной лесной охраны, с должности уволили 16 человек.

Как сообщалось, 24 января на Харьковщине был уволен директор ГП «Гутянское лесное хозяйство» Виктор Сиса. Ранее, 17 июля 2019 года, во время совещания при участии Президента Зеленского, Сису обвинили в «крышевании» черных лесорубов, ущерб от деятельности которых может составлять сотни миллионов гривень. Самого Сисы на совещании не было, Зеленский позвонил ему и пригласил на беседу в Офис Президента.

Впоследствии Сиса стал фигурантом уголовных дел. По данным НАБУ, он организовал передачу взятки в сумме 100 тыс. долларов США детективу бюро за содействие в закрытии производства, связанного с нелегальной древесиной и продажей лесоматериалов по заниженным ценам. В июне это дело передали Специализированному антикоррупционному суду. Также в январе этого года Сисе объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 УК - служебная халатность, повлекшая ущерб государству почти на 4,2 млн грн.

Агентство Телевидения Новости