Употребляли антисептик на основе спирта с безалкогольными напитками: в Индии насмерть отравилось 10 человек

В индийском штате Андхра-Прадеш 10 человек отравились антисептическим средством. Накануне там ввели локальный карантин. В штате также запретили продажу алкоголя из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается со ссылкой на BBC.

Так как алкоголь там недоступен, люди решили воспользоваться более распространенным средством, которое легко достать. Следовательно, они употребляли антисептик на основе спирта с безалкогольными напитками или водой. Это и привело к смерти.

По словам местной полиции, все погибшие имели зависимость от алкоголя. Сейчас правоохранители проверяют, не было ли в антисептиках токсичных веществ. Все образцы средства уже направили на химический анализ.

Кроме того, Федеральное правительство Индии восстановило большинство предприятий, чтобы предотвратить сильный экономический крах. В начале этой недели было объявлено, что йога и тренажерные залы откроют, а также снимут ограничения на передвижение.

Однако, многие штаты и города продолжают применять карантин в определенных областях из-за пандемии. В частности, в штате, где произошел инцидент подтвержденные случаи коронавируса за последний месяц выросли в 9 раз.

Отметим, что за последние 24 часа в Индии зафиксировали более 55 тысяч новых инфекций на национальном уровне. Количество погибших увеличилось на 779. Всего в стране умерли от болезни почти 36 тысяч человек.

Агентство Телевидения Новости