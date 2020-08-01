В Харькове сын с отцом занимались поделкой документов

Следователи харьковской полиции завершили расследование и передали дело в суд в отношении преступной группы, которая в течение нескольких лет занималась изготовлением фальшивых документов. Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, злоумышленники подделали свидетельства о регистрации транспортных средств на 18 авто и 3 водительских удостоверения с фальшивыми защитными голографическими элементами.

Во время досудебного расследования установлено, что группу организовал в 2016 году 28-летний харьковчанин. Мужчина не имел постоянного заработка, но обладал знаниями о порядке приобретения, пользования и распоряжения транспортными средствами. В группу также вошел его отец, который впоследствии стал соорганизитором, приятель и неустановленные следствием лица.

30 июня этого года одному из организаторов сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 199 УК (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ч. 2 ст. 28 УК (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)

31 июля досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мужчины закончено, ему вручен обвинительный акт по ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины, направлено в суд.

Материалы досудебного расследования в отношении двух других установленных участников выделено в отдельное уголовное производство. Лица, причастные к преступлению, объявлены в розыск.

Агентство Телевидения Новости