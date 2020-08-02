Где в Харькове нет воды сегодня

Сегодня, 2 августа, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с), пер. Метизный (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), ул. Пятисотницкая, 19, 20, 22, 24, 26 до 20:00 02.08.20 г.

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 6 (п. №3) до 20:00 02.08.20 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-б (п. №4, стояк) до 20:00 02.08.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-г (п. №2, стояк) до 00:00 03.08.20 г.; ул. Героев Труда, 47 (п. №6, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №9, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (стояк) до 17:00 03.08.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 40 (п. №11, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №2, стояк) до 20:00 03.08.20 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 242-б (стояк) до 20:00 02.08.20 г.

Основянский район:

б-р Нетеченский, 23, пер. Рыбасовский, 4, 5, 6, 9 до 20:00 02.08.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №13) до 20:00 02.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (п. №5, стояк), ул. Старопрудная, 8 (п. №4, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 03.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №7, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1), ул. Ахсарова, 18 (п. №1, стояк), пр. Победы, 52-б (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №6) до 20:00 02.08.20 г.; пр. Победы, 60 (п. №1, стояк), ул. Новопрудная, 9-а (стояк) до 20:00 03.08.20 г.

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