Модные брюки кюлоты — с чем и как носить стильный хит сезона 2020

Вы наверняка заметили, что улицы города переполнены девушками и женщинами в этой интересной модели брюк. Давайте же узнаем, как их правильно носить.

Создаём эффект лёгкости

Основное правило, которым нужно руководствоваться при создании образа с кюлотами, — ориентировка на воздушность и объемность. Нужно следить, чтобы нигде ничего не было зажато и перетянуто. Вам должно быть максимально комфортно в выбранной одежде.

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Если вы ещё только начинаете свой путь в моде, то стоит помнить, что верх и низ должны хорошо сочетаться по оттенкам. Кофта и брюки должны быть либо тёплого оттенка, либо холодного. Комбинировать эти варианты на начальном этапе довольно сложно.

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Геометрия и силуэт

Нужно следить, какую форму приобретает ваша фигура, когда вы сочетаете одежду. Вот несколько хороших вариантов, которые можно использовать с брюками кюлотами:

белые кеды

светлая майка, блузка

однотонный топ

удлинённый пиджак

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Используйте аксессуары в меру. Смотрите, чтобы они делали силуэт стройнее, а не создавали лишние акценты. Украшения на шее лучше выбирать тонкие и геометрические.

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В кюлотах можно ходить и в офис, и в хороший ресторан. Для прогулки с друзьями образ может меняться, но суть останется той же.

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Косуха хорошо подходит к кюлотам. Главное тут соблюсти пропорции. Образ получится в меру строгим и игривым, а главное — удобным.

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Модные тренды меняются быстро, но брюки кюлоты наверняка долго останутся актуальными, поэтому это хороший вклад в базовый гардероб.

Создаём свой стиль

Пожалуй, главное правило тут — оставаться верной самой себе. Водолазка, футболка, топ — на вас может быть что угодно, главное, чтобы вы чувствовали себя в своей тарелке.

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Мода создана для того, чтобы с интересом играть в неё. Нужно пользоваться такой возможностью, но с выгодой для себя.

Источник: moscow-oblast.sm-news.ru/

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