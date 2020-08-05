Украинский боксер проиграл россиянину в Минске техническим нокаутом

В столице Беларуси состояялся заключительный, четвертый вечер професссионального бокса серии Kold Wars.

В полутяжелом весе дрались Али Измаилов из России и украинец Евгений Махтиенко, который проживает в Праге и уже получил чешское гражданство.

Рефери остановил бой за 37 секунд до завершения 5-го раунда, когда Махтиенко еще оставался стоять на ногах, но уже не был в состянии как следует защищаться.

В результате - победа Измаилова техническим нокаутом.





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