Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:19
Просмотров: 75

Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к 19 миллионам

Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к 19 миллионам

По состоянию на утро 5 августа во мире зарегистрировали 271 406 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 . Умерли за сутки 6,8 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 18978366 случаев инфицирования и 711241 смерть.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Число умерших достигло 161 601, больных - 4973 568. На втором месте Бразилия – 2862761 человек инфицирован и 97418 человек скончались.

Индия занимает третье место - инфицированных уже 1963239 человек, количество смертей - 40 739.

В России 866 627 заболевших и 14 490 летальных случаев.

Напомним, накануне в Украине суточная заболеваемость COVID-19 достигла рекордной отметки – за сутки заболел 1271 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 