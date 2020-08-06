На Харьковщине подростка засыпало песком в карьере

На Харьковщине 14-летний подросток пошел гулять на карьер, где его засыпало песком.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

5 августа около 23:30 в полицию обратились жители села Смирновка Лозовского района - родители ребенка. Они сообщили, что их сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся.

Полицейские искали мальчика всю ночь. Утром тело ребенка нашли в местном карьере, его засыпано песком.

Все обстоятельства гибели ребенка полицейские выясняют.

Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре учета происшествий Лозовского отдела полиции.

Агентство Телевидения Новости