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На Харьковщине подростка засыпало песком в карьере

На Харьковщине подростка засыпало песком в карьере

На Харьковщине 14-летний подросток пошел гулять на карьер, где его засыпало песком.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

5 августа около 23:30 в полицию обратились жители села Смирновка Лозовского района - родители ребенка. Они сообщили, что их сын в 17:00 ушел гулять и до настоящего времени домой не вернулся. 

Полицейские искали мальчика всю ночь. Утром тело ребенка нашли в местном карьере, его засыпано песком.

Все обстоятельства гибели ребенка полицейские выясняют.

Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай. 

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре учета происшествий Лозовского отдела полиции.

Агентство Телевидения Новости

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