В Украине - новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 142 новых случая
На Харьковщине за сутки выявили 142 новых заболевших коронавирусом.
Как сообщается на сайте Совета Национальной безопасности и обороны, по состоянию на 6 августа в Харьковской области зарегистрировано 4381 случай COVID-19. 136 заболевших скончались, 2383 выздоровели.
По данным пресс-службы Минздрава Украины, в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это новый антирекорд по количеству заболевших в сутки.
«76808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42524 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1318 новых случаев. Всего проведено 1116641 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.
Статистика заболеваемости по регионам следующая:
Винницкая область - 2898 случаев;
Волынская область - 4108 случаев;
Днепропетровская область - 1492 случая;
Донецкая область - 941 случай;
Житомирская область - 2036 случаев;
Закарпатская область - 5539 случаев;
Запорожская область - 890 случаев;
Ивано-Франковская область - 5295 случаев;
Кировоградская область - 713 случаев;
г. Киев - 8992 случая;
Киевская область - 3980 случаев;
Львовская область - 10 420 случаев;
Луганская область - 135 случаев;
Николаевская область - 666 случаев;
Одесская область - 3748 случаев;
Полтавская область - 477 случаев;
Ровенская область - 6538 случаев;
Сумская область - 594 случая;
Тернопольская область - 3177 случаев;
Харьковская область - 4381 случай;
Херсонская область - 242 случая;
Хмельницкая область - 1257 случаев;
Черновицкая область - 6383 случая;
Черкасская область - 969 случаев;
Черниговская область - 937 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 августа 2020 в Центр поступило 1805 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 131 177 сообщений о подозрении на COVID-19.