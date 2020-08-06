В Украине - новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки, на Харьковщине - 142 новых случая

На Харьковщине за сутки выявили 142 новых заболевших коронавирусом.

Как сообщается на сайте Совета Национальной безопасности и обороны, по состоянию на 6 августа в Харьковской области зарегистрировано 4381 случай COVID-19. 136 заболевших скончались, 2383 выздоровели.

По данным пресс-службы Минздрава Украины, в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это новый антирекорд по количеству заболевших в сутки.

«76808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42524 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1318 новых случаев. Всего проведено 1116641 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.

Статистика заболеваемости по регионам следующая:

Винницкая область - 2898 случаев;

Волынская область - 4108 случаев;

Днепропетровская область - 1492 случая;

Донецкая область - 941 случай;

Житомирская область - 2036 случаев;

Закарпатская область - 5539 случаев;

Запорожская область - 890 случаев;

Ивано-Франковская область - 5295 случаев;

Кировоградская область - 713 случаев;

г. Киев - 8992 случая;

Киевская область - 3980 случаев;

Львовская область - 10 420 случаев;

Луганская область - 135 случаев;

Николаевская область - 666 случаев;

Одесская область - 3748 случаев;

Полтавская область - 477 случаев;

Ровенская область - 6538 случаев;

Сумская область - 594 случая;

Тернопольская область - 3177 случаев;

Харьковская область - 4381 случай;

Херсонская область - 242 случая;

Хмельницкая область - 1257 случаев;

Черновицкая область - 6383 случая;

Черкасская область - 969 случаев;

Черниговская область - 937 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 августа 2020 в Центр поступило 1805 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 131 177 сообщений о подозрении на COVID-19.

Агентство Телевидения Новости