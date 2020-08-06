10 областей Украины не готовы ослабить карантин, Харьковская – в их числе

По состоянию на четверг, 6 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы 10 областей. По сравнению со вчерашним днем из списка выбыли Киев, Львовская и Николаевская области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

Волынская область (выявление 16,53%);

Житомирская область (выявление 13,66% и динамика 14,40%);

Закарпатская область (загруженность коек 63,81%);

Ивано-Франковская область (выявление 18,46% и динамика 30,04%);

Одесская область (динамика 16,84%);

Ровненская область (выявление 15,52%);

Харьковская область (выявление 16,08% и динамика 49,75%);

Хмельницкая область (динамика 15,49%);

Черновицкая область (загруженность коек 50,48%, выявление 18,86% и динамика 53,72%);

Черниговская область (выявление 12,32%).

Напомним, власти Киева предупредили о возможности введения жесткого карантина в столице в случае резкого всплеска коронавируса: за прошедшие сутки в столице подтвердили 180 новых заболеваний COVID-19.

Как сообщалось, в Украине уже вторые сутки подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса, за 5 августа подтвердили заболевание у 1318 человек.

Кроме того, с понедельника могут усилить карантин в четырех областях, которые сейчас находятся в "зеленой" зоне, среди них и Харьковская.

Агентство Телевидения Новости