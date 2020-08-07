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Медленно шли: в Запорожье водитель «ускорял» пешеходов на «зебре», толкая их бампером авто (видео)
В Запорожье водитель легкового авто так куда-то спешил, что решил ускорить движение пешеходов на "зебре", подталкивая их машиной.
Это зафиксировали на видео очевидцы и выложили в соцсети.
На одном из перекрестков в Запорожье люди переходили дорогу на пешеходном переходе.
Водителю автомобиля "Таврия", который вывернул из-за угла, показалось, что пешеходы слишком медленно преодолевают расстояние по "зебре", и для того, чтобы они ускорились, он начал подталкивать их бампером.
В результате этого под колеса автомобиля едва не попали девушка, парень и велосипедист.
Куда так спешил водитель - неизвестно.
Как сообщается, ни один из указанных пешеходов не пострадал.
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