Медленно шли: в Запорожье водитель «ускорял» пешеходов на «зебре», толкая их бампером авто (видео)

В Запорожье водитель легкового авто так куда-то спешил, что решил ускорить движение пешеходов на "зебре", подталкивая их машиной.

Это зафиксировали на видео очевидцы и выложили в соцсети.

На одном из перекрестков в Запорожье люди переходили дорогу на пешеходном переходе.

Водителю автомобиля "Таврия", который вывернул из-за угла, показалось, что пешеходы слишком медленно преодолевают расстояние по "зебре", и для того, чтобы они ускорились, он начал подталкивать их бампером.

В результате этого под колеса автомобиля едва не попали девушка, парень и велосипедист.

Куда так спешил водитель - неизвестно.

Как сообщается, ни один из указанных пешеходов не пострадал.

Агентство Телевидения Новости