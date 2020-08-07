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В аварии с участием трех авто на проспекте Тракторостроителей пострадал велосипедист

В аварии с участием трех авто на проспекте Тракторостроителей пострадал велосипедист

Сегодня утром в 06:40 на проспекте Тракторостроителей, 1Б автомобиль Changhe Ideal сбил велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, пострадавшего доставили в больницу.

Также в аварии участвовали еще два авто: Daewoo Nexia и Daewoo Matiz. По предварительной информации, водители этих двух авто, пытаясь уйти от столкновения с велосипедистом и сбившей его машиной, столкнулись между собой.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости

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