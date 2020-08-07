Харьков попал в "красную" зону карантина из-за заболеваемости COVID-19
Харьков по уровню заболеваемости коронавирусом по состоянию на 7 августа попал в «красную» зону карантина. При этом Харьковская область пока остается в «зеленой» зоне.
Соответствующая информация указана в карте "Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения" на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Напомним, попадание в "красную зону" карантина предусматривает введение ряда следующих ограничений:
работа общественного транспорта;
пересечении государственной границы;
посещении государственных учреждений;
деятельности хостелов, туристических баз, кроме гостиниц;
плановой госпитализации в медучреждения;
работе спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;
ограничения для массовых мероприятий.
Как ранее сообщалось, по данным СНБО, за прошедшие сутки на Харьковщине выявили 146 новых случаев заболевания COVID-19, два человека скончались.