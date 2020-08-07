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Харьков попал в "красную" зону карантина из-за заболеваемости COVID-19

Харьков попал в красную зону карантина из-за заболеваемости COVID-19

Харьков по уровню заболеваемости коронавирусом по состоянию на 7 августа попал в «красную» зону карантина. При этом Харьковская область пока остается в «зеленой» зоне.

Соответствующая информация указана в карте "Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения" на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Напомним, попадание в "красную зону" карантина предусматривает введение ряда следующих ограничений:

работа общественного транспорта;

пересечении государственной границы;

посещении государственных учреждений;

деятельности хостелов, туристических баз, кроме гостиниц;

плановой госпитализации в медучреждения;

работе спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;

ограничения для массовых мероприятий.

Как ранее сообщалось, по данным СНБО, за прошедшие сутки на Харьковщине выявили 146 новых случаев заболевания COVID-19, два человека скончались.

 

Агентство Телевидения Новости

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