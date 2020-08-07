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Российские силовики застрелили одного из сильнейших борцов в мире

Российские силовики застрелили одного из сильнейших борцов в мире

В российском городе Назрань в ходе спецоперации застрелен 25-летний ингушский борец вольного стиля Муслим Евлоев, с успехом выступавший за сборную Киргизии.

В 2018 году Евлоев стал чемпионом Азии по вольной борьбе в весовой категории 74 кг. И, вот, два года спустя, борца не стало.

Как собщают "Кавказ. Реалии", ликвидация Елоева была осуществлена в ночь на 7 августа в столице Ингушетии - Назрани. По версии силовиков, он укрывал в доме сторонников незаконного вооруженного формирования.

Как сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета России, накануне вечером у правоохранительных органов появилась информация, что подозреваемые намеревались совершить преступления террористического характера.

Евлоев имел российское и киргизское гражданство.

Агентство Телевидения Новости

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