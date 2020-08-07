Специалисты обновили перечень пляжей на Харьковщине, где не рекомендуется купаться (карта)

На Харьковщине специалисты-эпидемиологи продолжают проверять местные пляжи и места для купания на наличие возбудителей опасных заболеваний.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, по результатам повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды поверхностных водоемов, отобранных в пределах зоны купания Алексеевского лугопарка и Безлюдовского водохранилища в Харькове, обнаружено сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек (6200 при норме не более 5000 на литр).

В связи с этим купание в этих водоемах специалисты не рекомендуют.

Также в настоящее время остаются актуальными рекомендации по ограничению купания в водоемах на пляже «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка, зоны отдыха в пгт. Красноград на реке Берестовая, на городском пляже Изюма на р. Северский Донец и на пляже пгт Печенеги на Печенежском водохранилище.

Сведения о водоемах, в которых не рекомендуется купание, отражаются на интерактивной карте Лабцентр, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

Агентство Телевидения Новости