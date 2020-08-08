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Очередной антирекорд в Украине: количество новых больных COVID-19 увеличилось на 1489 человек

Очередной антирекорд в Украине: количество новых больных COVID-19 увеличилось на 1489 человек

За последние 24 часа в Украине зафиксировали 1 489 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число инфицированных возросло до 79 750 человек. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Львовской областях.

За 7 августа 600 пациентов выздоровели, а 27 - умерли от осложнений. Всего с начала пандемии в Украине 43 655 пациентов выздоровели, а 1 879 - умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 34 216 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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