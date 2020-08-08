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Развалился на две части: в Индии потерпел крушение пассажирсикй самолет

Развалился на две части: в Индии потерпел крушение пассажирсикй самолет

7 августа в Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India Express со 191 человеком на борту вылетел за пределы посадочной полосы в аэропорту города Кожикоде в штате Керала. Об этом сообщает индийское агентство NDTV.

Как пишет агентство, самолет, прибывший из Дубай, развалился на две части.

Сегодня сообщают о 20 жертвах крушения самолета. Оба пилота погибли. Количество раненых достигло 140 человек.

Агентство Телевидения Новости

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