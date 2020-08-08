Назван очередной нетипичный симптом коронавируса

Американские медики обнаружили нетипичный симптом COVID-19 - постоянную икоту. Об этом передает издание The Sun.

Постоянная икота может быть одним из симптомов коронавируса, заявили американские врачи в журнале The American Journal of Emergency Medicine. В своей статье они ссылаются на случай 62-летнего жителя Чикаго, попавшего в больницу в апреле из-за икоты, которая была непрерывной четыре дня.

Обследование показало, что мужчина страдал от диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца. Также анализы на COVID-19 дали положительный результат, а рентген показал поражения легких. При этом основных симптомов коронавируса таких, как кашель, жар, заложенность носа, боль в горле или груди и одышка, у него не было.

«Насколько нам известно, это первый отчет об устойчивой икоте как жалобе у пациента с положительным результатом на COVID-19 в литературе по экстренной медицине», - отмечают ученые.

Сообщается, что американца лечили противомалярийным препаратом гидроксихлорохин, который считался популярными лекарствами от коронавируса. Через три дня мужчину выписали из больницы в стабильном состоянии.

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту.

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