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Пытался разобрать снаряд: на Харьковщине в результате взрыва боеприпаса погиб мужчина

Пытался разобрать снаряд: на Харьковщине в результате взрыва боеприпаса погиб мужчина

На Харьковщине в результате взрыва боеприпаса погиб мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии в селе Семеновка Первомайского района поступила в полицию от медиков 8 августа около 14:25. На месте работали специалисты-взрывотехники полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что во дворе своего дома 39-летний мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв. Жена пострадавшего сразу вызвала скорую помощь. 

С травматической ампутацией ног и левой руки пострадавшего срочно доставили в харьковскую больницу. Однако медикам не удалось спасти мужчине жизнь.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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