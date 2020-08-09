Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:28
Просмотров: 17

В Харькове под пешеходным мостом нашли артиллерийский снаряд

В Харькове под пешеходным мостом нашли артиллерийский снаряд

В Шевченковском районе Харькова под пешеходным мостом у реки нашли артиллерийский снаряд.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении боеприпаса на 2-м Дорошенковском въезде поступила полиции 8 августа в 11:10. 

Взрывоопасный предмет обнаружил 32-летний прохожий.

На месте происшествия выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники ГСЧС.

Они вывезли боеприпас на полигон и обезвредили его с помощью закладного заряда. Информация внесена в Единый реестр учета Шевченковского отдела полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток 8 августа спасатели выявили 39 боеприпасов времен Второй мировой войны в Харьковском и Изюмском районах области.

Среди них были 34 минометных мины и 5 артснарядов разного калибра.

Все боеприпасы специалисты обезвредили на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 