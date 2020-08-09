"Ювентус" назначил нового главного тренера - известного футболиста без опыта тренерской работы

После увольнения Маурицио Сарри с поста главного тренера туринского "Ювентуса", эта должность оставалась вакантной менее суток.

Новым главным тренером "Ювентуса" стал 41-летний Андреа Пирло.

Пирло выступал за "Юве" в период с 2011 по 2015 гг., проведя за эту команду 120 матчей и забив 16 голов.

Затем Пирло уехал в США, где завершил карьеру футболиста в 2017 году выступлением за "Нью-Йорк Сити".

Неделю назад Пирло, не имевший доселе тренерский опыт, был назначен главным тренером молодежной команды "Ювентуса (U23). И, вот, теперь ему доверено руководство главной командой итальянского футбольного гранда.

Агентство Телевидения Новости