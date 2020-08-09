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Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

Определились все четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

Осталось 8 команд, претендующих на то, чтобы завоевать самый престижный футбольный клубный европейский трофей.

Последние две вакансии в "финал восьми" Лиги Чемпионов заполнили испанская "Барселона", победившая 3:1 (4:2 по сумме двух матчей) итальянский "Наполи" и немецкая "Бавария", взявшая верх 4:1 (7:1 по сумме двух матчей) над английским "Челси".

Состав четвертьфинальных пар выглядит таким образом: "Лейпциг" - "Атлетико", "Аталанта" - "Пари-сен-Жермен", "Манчестер Сити" - "Лион", "Барселона" - "Бавария".

Агентство Телевидения Новости

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