В Харькове под пешеходным мостом нашли артиллерийский снаряд

В Шевченковском районе Харькова под пешеходным мостом у реки нашли артиллерийский снаряд.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении боеприпаса на 2-м Дорошенковском въезде поступила полиции 8 августа в 11:10.

Взрывоопасный предмет обнаружил 32-летний прохожий.

На месте происшествия выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники ГСЧС.

Они вывезли боеприпас на полигон и обезвредили его с помощью закладного заряда. Информация внесена в Единый реестр учета Шевченковского отдела полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток 8 августа спасатели выявили 39 боеприпасов времен Второй мировой войны в Харьковском и Изюмском районах области.

Среди них были 34 минометных мины и 5 артснарядов разного калибра.

Все боеприпасы специалисты обезвредили на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов.

Агентство Телевидения Новости