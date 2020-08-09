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Столкновение BMW и Chevrolet на Гагарина: есть пострадавшие

Столкновение BMW и Chevrolet на Гагарина: есть пострадавшие

Сегодня ночью около 03:00 на проспекте Гагарина, 201 столкнулись BMW X1 и Chevrolet Cruze: оба автомобиля от удара выбросило с проезжей части.

Об аварии сообщают в соцсетях. По предварительной информации, травмы в результате ДТП получили водитель Chevrolet и его спутница.

По словам очевидцев, водитель BMW был в состоянии сильного алкогольного опьянения – с места аварии его также забирала «скорая».

Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

Агентство Телевидения Новости

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