Нокаут в бою супертяжей

Бой двух до сих пор непобедимых боксеров супертяжелого веса завершился нокаутом.

В Лос-Анджелесе дрались американцы Майкл Коффи и Луис Пена. У Коффи до сих пор было 9 побед в 9-ти проведенных поединках. У Пены - 6 в 6-ти.

И, вот, 127-килограмовый Коффии одержал юбилейную, 10-ю победу, при этом 7-ю - нокаутом. Нокаут случился в 5-м раунде. Сначала был нокдаун. Пена сумел подняться до счета "десять", после чего Коффи "добил" свою жертву.





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