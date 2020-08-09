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В центре Харькова пассажир такси стрелял в водителя (видео)

В центре Харькова пассажир такси стрелял в водителя (видео)

Сегодня в 03:26 в Шевченковски ОП поступила информация о стрельбе в центре Харькова: 35-летний водитель такси сообщил, что привез клиента на проспект Науки, 53 и, когда пришло время оплатить поездку, пассажир отказался и несколько раз выстрелил в направлении водителя.

Прибывшие на место полицейские задержали 31-летнего мужчину, на которого указал водитель такси. Во время осмотра места происшествия был обнаружен пистолет для отстрела резиновых пуль и несколько гильз. Вещественные доказательства изъяты.

Уголовное производство открыто по ч.4 ст.296 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

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Публикация от Автомобильный Харьков/ctokh (@cto_kharkov) 8 Авг 2020 в 9:00 PDT

Агентство Телевидения Новости

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