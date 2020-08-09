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Водитель перевернувшегося внедорожника был нетрезв: ДТП в Первомайском районе
Сегодня в 9 утра на трассе Мерефа-Павлоград в Первомайском районе вылетел в поле автомобиль Mitsubishi Outlander: водитель погиб.
По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 26-летний водитель не справился с управлением. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
По данным полиции, на момент ДТП водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения.
Информация зарегистрирована в Первомайском ОП.
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