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Водитель перевернувшегося внедорожника был нетрезв: ДТП в Первомайском районе

Водитель перевернувшегося внедорожника был нетрезв: ДТП в Первомайском районе

Сегодня в 9 утра на трассе Мерефа-Павлоград в Первомайском районе вылетел в поле автомобиль Mitsubishi Outlander: водитель погиб.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 26-летний водитель не справился с управлением. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данным полиции, на момент ДТП водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информация зарегистрирована в Первомайском ОП.

Агентство Телевидения Новости

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