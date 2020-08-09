СМИ: Папа Гуйе продолжит карьеру в харьковском "Металле"

В новом харьковском футбольном клубе "Металл", который собирается заявиться во 2-ю лигу украинского футбола, может появиться известный сенегальский легионер.

Как сообщило издание Footboom, за "Металл" будет выступать Папа Гуйе.

По официальным данным Папе Гуйе 36 лет. За харьковский "Металлист" он играл с 2006 по 2015 гг.

Конечным бенефициаром "Металла" является Евгений Красников - с ним Папа Гуйе работал в "Металлисте".

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