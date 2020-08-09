Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:48
Просмотров: 69

На Харьковщине нашли пропавшего 12-летнего подростка

На Харьковщине нашли пропавшего 12-летнего подростка

На Харьковщине полиция разыскала 12-летнего подростка, пропавшего накануне вечером.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

9 августа в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Казачья Лопань Дергачевского района. 

Женщина заявила, что ее несовершеннолетний сын 8 августа около 18:00 ушел на прогулку и не вернулся.

Около 16:00 полицейские установили местонахождение подростка – он был на карьере у реки.

Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

Сейчас полицейские общаются с ним и матерью.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 