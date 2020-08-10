Сегодня 11:51
Просмотров: 121
В посадке вдоль Белгородского шоссе нашли труп
В Пятихатках обнаружен труп мужчины. Как сообщили очевидцы в соцсетях, тело лежало в посадке вдоль Белгородского шоссе.
"Гуляла с собакой, собака забежала в посадку и начала лаять, я сделала шаг и сразу назад. Лежало тело мужчины, на вид 30-35 лет, одет неплохо, видно, что не бомж. Вызвала полицию. Сказали передозировка, а может, сбили на трассе и туда сбросили, там заросли густые. Установит следствие", - написано в сообщении.
Официальная информация уточняется.
Загрузка...