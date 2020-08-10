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Смертность от коронавируса в Украине составляет 2,3%

Смертность от коронавируса в Украине составляет 2,3%

В Украине летальность от коронавирусной болезни COVID-19 составляет 2,3%. Об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"Летальность по стране составляет 2,3%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,4%), Черкасской (3,6%) и Закарпатской (3,8%) областях", - говорится в сообщении.

Всего, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 августа в Украине выявлено 35 676 активных больных COVID-19. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (308,8), Ивано-Франковской (251,8) и Закарпатской (246) областях.

На стационарном лечении находится 5 255 человек, из них 127 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 20 275 человек, подключении к аппарату ИВЛ - 604 пациента.

Агентство Телевидения Новости

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