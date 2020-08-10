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На Харьковщине задержали автоугонщика

На Харьковщине задержали автоугонщика

В полицию обратилась жительница пгт Пересечное Дергачевского района с заявлением о том, что в Дергачах неизвестный угнал автомобиль "ВАЗ - 2103".

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, во время проведения розыскных мероприятий за совершение данного преступления правоохранители задержали 47-летнего местного жителя. Автомобиль был изъят и помещен на штафплощадку.

Кроме того, выяснилось, что мужчина причастен еще к двум преступлениям, которые связаны с похищением транспортных средств. Так, ранее он угнал мотоцикл "ЯВА-350" и автомобиль «ВАЗ-2103».

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

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