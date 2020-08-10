В Харьковской области на официально неработающем государственном предприятии производили контрафактные антисептики

Правоохранители Харьковщины выявили незаконное производство контрафактных дезинфицирующих средств. В текущем году научно-производственная фирма получила более 4 миллионов гривен незаконной прибыли от реализации данной продукции.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в Дергачевскую местную прокуратуру поступили материалы о причастности должностных лиц государственного предприятия «Дублянский спиртовой завод» к организации незаконного производства неучтенной спиртосодержащей продукции (биоэтанола) на мощностях предприятия с целью личного обогащения.

В ходе досудебного расследования установлено, что предприятие последние годы находится в стадии банкротства и официально не осуществляет производственной деятельности, лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями аннулированы, лицензию на производство спирта этилового и биоэтанола, а также лицензию на продажу спирта этилового, биоэтанола и алкогольных изделий не получало. Однако, должностные лица государственного предприятия осуществляют незаконную реализацию части произведенной спиртосодержащей продукции обществу с ограниченной ответственностью, руководителем которого является 43-летняя женщина.

Она организовала незаконное производство контрафактных дезинфицирующих средств, реализация которых осуществляется через Интернет и сеть аптек в Харькове. В частности, в состав продукции фактически входит этиловый спирт, имея при этом ТУ на производство продукции только с изопропилового спирта.

По предварительной информации на научно-производственном предприятии хранится около 2 тонн спирта и более 200 литров готовой продукции. В настоящее время проводятся санкционированные обыски общества с ограниченной ответственностью.

Агентство Телевидения Новости