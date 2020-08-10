Украина обновила списки стран, что входят в "красную и зеленую зоны"

Украина обновила перечень стран "красной и зеленой зон" из-за ситуации с COVID-19 в мире. В частности, в "зеленый" список вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 7 августа "красный список" Украины расширен до 105 стран. В котором остаются Соединенные Штаты, Кипр, Израиль, Испания, Румыния, Болгария, Греция и Эстония.

Кроме того, в этот список попали Польша, Нидерланды, Греция, которые ранее находились в "зеленой зоне".

В "зеленом списке" остаются Турция, Египет, Хорватия и ряд других стран.

Отметим, что по прибытию из стран "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на COVID-19.

Агентство Телевидения Новости